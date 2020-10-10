Трамп выразил готовность стать донором плазмы для больных COVID-19

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил готовность стать донором плазмы крови для пациентов со средней или тяжелой формой вызываемого новым коронавирусом заболевания (COVID-19).

Отвечая на вопрос о том, готов ли он сдать плазму крови для переливания пациентам со средней или тяжелой формой COVID-19, Трамп сказал: «Да. Никто мне еще не задавал этот вопрос, но я буду [готов]», передает ТАСС. «Если они [врачи] захотят, чтобы я это сделал, я это сделаю», – заявил американский лидер в интервью телеканалу Fox News.

Глава Белого дома отметил, что недавно сдал еще один тест на коронавирус. «Я еще не знаю точных результатов, но я сдал еще один тест. Я знаю, что либо [содержание вируса] крайне мало, либо я свободен от него», – выразил уверенность президент США. Трамп также сообщил, что окончательно перестал принимать лекарства «около восьми часов назад».

«Я действительно чувствую себя хорошо, я чувствую себя сильным. Я знаю, что многие были инфицированы коронавирусом, или китайским вирусом, поскольку он пришел из Китая, но я действительно чувствую себя сильным, а очень многие люди так себя не чувствуют», – заметил глава американской администрации.

На вопрос о том, какие симптомы у него были, Трамп ответил, что «не чувствовал себя сильным, но не ощущал проблем с дыханием». «Я не чувствовал себя полным жизненных сил, как должен ощущать себя президент США», – отметил глава Белого дома.

Трамп назвал лечащих его врачей «лучшими в мире». Затронув вопрос о том, что именно его беспокоило во время пребывания в медицинском центре имени Уолтера Рида, он отметил, что это было «чувство усталости, чувство, что отсутствует привычный уровень энергии». «Я принимал Regeneron, через 24 часа я стал чувствовать себя по-другому и покинул госпиталь раньше. Сейчас я действительно чувствую себя хорошо», – заверил глава американской администрации.

Трамп подчеркнул, что врачи хотели оставить его для более продолжительного наблюдения. «Я был там три с половиной дня, они хотели чтобы я был там подольше, но я хотел покинуть госпиталь уже в первый день», – признался американский лидер.

Напомним, во вторник Трамп покинул Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида после прохождения курса лечения от коронавируса. Вернувшись в Белый дом, Трамп пообещал сделать лечение от коронавируса в США бесплатным.

В прошлую пятницу глава Белого дома сделал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. В связи с этим штаб Трампа объявил об отмене всех предвыборных мероприятий с участием президента Соединенных Штатов. В субботу ночью Трампа госпитализировали в военно-медицинский центр в штате Мэриленд.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о внезапном выздоровлении Трамп от COVID-19.

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