Глава американского государства Дональд Трамп покинул госпиталь, где лечился от коронавируса, сообщают американские СМИ.

Трамп покинул Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в сопровождении охраны. На нем была защитная маска. Президент США не стал отвечать на вопросы журналистов. Он отправился в Белый дом на вертолете, передает ТАСС.

Трампа провожали восторженными криками около 200 сторонников. Однако среди них были и противники Трампа. Один из них изображал смерть с косой, двое других были в шапках с символикой украинской экстремистской организации «Правый сектор*», передает РИА «Новости».

Напомним, лечащий врач главы государства Шон Конли заявил, что «пока еще рано говорить о том, что опасность миновала», но Трамп уже не получает никакого особого лечения, которое не мог бы получить в Белом доме.

В пятницу глава Белого дома сдал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными.

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