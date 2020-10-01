ЕС официально уведомил Лондон о нарушении соглашения о Brexit

Евросоюз (ЕС) отправил властям Великобритании официальное уведомление о нарушении Лондоном соглашения о выходе из состава сообщества. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пояснила, что это связано с британским законопроектом о внутреннем рынке, который противоречит условиям сделки.

Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции в Брюсселе, что «мы призвали Великобританию до конца сентября устранить нарушения в законопроекте», передает ТАСС.

«Билль прошел вчера в том же виде, нарушения не были устранены. Поэтому Еврокомиссия решила послать официальное уведомление, которое является первым шагом процедуры устранения нарушений», – сказала она, подчеркнув, что у Лондона есть один месяц на ответ.

Ранее ЕС усилил подготовку ко всем сценариям Brexit.

Напомним, Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде, в который стороны должны согласовать документ о порядке строительства будущих отношений и условиях торговли.

В марте ЕС предлагал продлить переходный период после Brexit из-за коронавируса. В апреле дипломатические источники в ЕС говорили, что переговоры между Евросоюзом и Британией по отношениям после Brexit зашли в тупик.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что ждет Британию после Brexit.