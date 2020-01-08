Армия Хафтара объявила о введении бесполетной зоны над Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара расширила бесполетную зону над Триполи, распространив ее на воздушное пространство над единственным действующим международным аэропортом Митига, сообщил новостной портал Al Watan.

«ЛНА объявляет о расширении ранее обозначенной бесполетной зоны в западном регионе, включив в нее аэропорт Митига и его военный аэродром в Триполи», – приводит слова официального представителя ВС ЛНА генерала Ахмеда аль-Мисмари ТАСС.

Он уточнил, что распоряжение вступает в силу с 21.00 (22.00 мск) среды.

«Призываем все авиакомпании учитывать это и неукоснительно следовать запрету, чтобы не подвергать свои самолеты риску уничтожения», – подчеркнул аль-Мисмари.

Напомним, после решения Турции вмешаться в ливийский конфликт на стороне Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа глава ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар объявил джихад и всеобщую мобилизацию в Ливии.

В Кремле отмечали, что вмешательство третьих стран в ситуацию в Ливии не будет способствовать урегулированию конфликта.

В среду президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвали стороны конфликта в Ливии «немедленно прекратить боевые действия, объявить о прекращении огня с 00.00 воскресенья 12 января – то есть в ночь с субботы на воскресенье».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о решении Турции вмешаться в конфликт между Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара и Правительством национального согласия (ПНС) Ливии Фаиза Сараджа.

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