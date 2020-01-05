Турция направила военных в Ливию

Турецкие военные направляются в Ливию, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, военные «начали постепенно направляться» в Ливию. В их задачи входят «координационные действия», которые должны «обеспечить безопасность» правительства национального согласия Фаиза Сараджа.

Эрдоган не сообщил, прибыли ли уже в Ливию турецкие военные, передает ТАСС со ссылкой на CNN Turk.

По версии Эрдогана, в Ливии якобы находятся 2,5 тыс. бойцов ЧВК «Вагнер» и 6 тыс. бойцов из Судана.

«Почему мы не должны отправляться туда?» – заявил Эрдоган, добавив, что о помощи Турцию «попросило легитимное правительство» Ливии.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о решении Турции вмешаться в ливийский конфликт.