Путин и Эрдоган призвали стороны конфликта в Ливии прекратить огонь

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия и Турция согласовали единую позицию по ливийскому урегулированию.

«Согласована единая позиция по ливийскому урегулированию в соответствии с решениями СБ ООН», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

«Особо выделю призыв, который президенты Путин и Эрдоган адресовали всем ливийским сторонам, немедленно прекратить боевые действия, объявить о прекращении огня с нуля часов воскресенья 12 января – то есть в ночь с субботы на воскресенье», – добавил он.

Министр отметил, что стороны «выразили готовность содействовать успеху берлинского процесса по продвижению ливийского урегулирования».

«Президенты России и Турции выступают в пользу того, чтобы этот процесс был инклюзивным – как с точки зрения вовлечения в него всех ливийских сторон, так и подключения соседей Ливии» – заключил Лавров.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что турецкие военные направляются в Ливию.

Напомним, после решения Турции вмешаться в ливийский конфликт на стороне ПНС Хафтар объявил джихад и всеобщую мобилизацию в Ливии.