Германия решила вывести часть военных инструкторов из Ирака

Германия готова передислоцировать часть контингента военных инструкторов из Ирака в Кувейт и Иорданию, сообщили министр иностранных дел Германии Хайко Маас и глава оборонного ведомства Аннегрет Крамп-Карренбауэр в письме Бундестагу.

По данным агентства ДПА, кадровые изменения коснутся инструкторов, которые несут службу на базах в Эт-Таджи и в Багдаде. «Расквартированные там солдаты в ближайшее время будут переброшены в Иорданию и в Кувейт. Когда обучение вновь можно будет возобновить, они смогут туда вернуться», – сказано в сообщении, передает РИА «Новости».

Однако министры уточнили, что немецкие военные готовы остаться в стране, если такая потребность возникнет у иракской стороны. В настоящее время в Ираке находятся около 120 специалистов Бундесвера, которые занимаются подготовкой местных военнослужащих.

Напомним, в Ираке 3 января в результате американской спецоперации был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.

После этого парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск и их союзников из страны, где те находятся с 2003 года. В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что если Ирак хочет, чтобы США вывели войска, Багдаду придется заплатить миллиарды долларов.