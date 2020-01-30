Власти Крыма призвали суд Амстердама не дать Киеву заполучить скифское золото

Вице-премьер крымского правительства – постпред республики при президенте Георгий Мурадов призвал суд Амстердама, который рассматривает спор России и Украины по коллекции скифского золота, не допустить ограбления крымских музеев.

«Все без исключения крымчане рассчитывают на то, что ограблению их музеев, лишению их собственного многовекового культурно-исторического наследия не дадут свершиться. На нашей стороне – музейное право, здравый смысл и принципы справедливости», – сказал Мурадов, передает РИА «Новости».

Он отметил, что против Крыма в этом международном споре выступают политические интриги, алчность и «желание киевских властей заполучить чужие ценности». «Посмотрим, что перевесит», – заключил Мурадов.

В ноябре 2019 года суд Гааги отклонил ходатайство Украины об отводе судьи апелляционного суда Амстердама, который рассматривает дело о скифском золоте. Киев ходатайствовал об отводе судьи из-за якобы его связей с Москвой.

До этого Россия предоставила полный пакет документов, которые подтверждают право собственности крымских музеев на коллекцию скифского золота.

Напомним, коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам в феврале 2014 года, до воссоединения Крыма с Россией. После этого российская и украинская стороны начали спор о принадлежности артефактов. В 2016 году окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.