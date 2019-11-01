Суд Гааги отклонил ходатайство Киева по делу о скифском золоте

Суд Гааги отклонил ходатайство Украины об отводе судьи апелляционного суда Амстердама, который рассматривает дело о скифском золоте.

«Суд отклонил ходатайство об отводе», – приводит РИА «Новости» решение суда.

На основании поданных украинской стороной документов не было выявлено никаких обстоятельств, которые бы указывали на наличие пристрастности.

Ранее Апелляционный суд Амстердама отложил решение по делу о так называемом скифском золоте, потребовав дополнительную информацию. Киев ходатайствовал об отводе судьи, который рассматривает дело из-за якобы его связей с Россией.

Российская сторона предоставила полный пакет документов, которые подтверждают право собственности крымских музеев на коллекцию скифского золота.

Коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам в феврале 2014 года, до воссоединения Крыма с Россией. После этого российская и украинская стороны начали спор о принадлежности артефактов. В 2016 году окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.