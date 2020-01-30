Патриарх призвал верующих обсуждать значимые темы в Сети

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании межсоборного присутствия Русской православной церкви (РПЦ) заявил о важности участия верующих в обсуждении значимых для общества вопросов в интернете.

«Развитие и распространение средств массовой коммуникации привело к тому, что многие получили возможность быть услышанными более или менее широким кругом людей. <...> Важно, чтобы в обсуждении тех вопросов, которые небезразличны для церковного сознания, таких как вопросы ценностей, семейной жизни, общественной нравственности и социальной справедливости, наряду с теми, кто с равнодушием и даже враждебностью относится к христианскому учению, участвовали православные люди, умеющие донести богатство христианского мироощущения до современных собеседников на понятном языке», – сказал патриарх, передает ТАСС.

При этом он уточнил, что в интернете, соцсетях и мессенджерах встречается много «сиюминутных, пустых, некомпетентных, а порой манипулятивных, злых и даже порочных высказываний». «Но это не умаляет ценность идей и размышлений совсем другого рода, которые порой, будучи предназначены узкому кругу читателей в масштабе отдельного города, региона или даже целой страны, способствуют общественному созиданию, выстраиванию диалога по самым разным волнующим людей темам», – добавил патриарх.

Кроме того, патриарх Кирилл подчеркнул, что «сегодня многими людьми сознается потребность властного участия каждого человека, или по крайней мере сознательных граждан, в жизни общества», а в участии такого рода общество нуждается.

Межсоборное присутствие – это совещательный орган, содействующий высшей церковной власти РПЦ при подготовке решений по вопросам внутрицерковной жизни и внешней деятельности церкви.

Ранее сообщалось, что священникам РПЦ посоветовали пользоваться соцсетями.