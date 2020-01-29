США предсказан дефицит бюджета времен Второй мировой войны

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Украина рано радуется виртуальным поставкам газа из Польши

Сезон низких цен на газ в Европе украинцы не заметят Фото: REUTERS/Vitaliy Hrabar
Новый оператор украинского национального достояния – газотранспортной системы Украины – радуется старту поставок газа из Польши по виртуальному реверсу. Там уверяют, что теперь смогут покупать через Польшу даже американский СПГ. Чем же эта схема закупки все того же российского газа отличается от той, которой Украина пользовалась предыдущие пять лет?  Подробности...
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Главу Чувашии подвело чувство юмора

Сначала Михаил Игнатьев неудачно пошутил, а потом не смог понять этогоФото: кадр из видео
Чиновники должны понимать, что отвечают одновременно и перед президентом, и перед людьми – их поведение на публике не должно быть вызывающим, то есть порождающим недоумение и возмущение избирателей. Тем более если речь идет об избранном главе региона. И история с главой Чувашии стала наглядным тому подтверждением. Подробности...
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Россия отдала за границу новый способ борьбы с авианосцами США

Индия уже вооружила российские самолеты тяжелыми ракетами, но не сама РоссияФото: brahmos.com
Индия завершила формирование первой эскадрильи истребителей Су-30МКИ, способных нести ракеты «Брамос». И самолеты, и ракеты – российского производства. Таким образом индийцы приобрели фантастически эффективный инструмент борьбы с любыми морскими целями, авианосными ударными группами в том числе. Почему у самой России нет на вооружении ничего подобного? Подробности...
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В переговоры о Южных Курилах вброшен «российский шпион»

Корпорация SoftBank – одна из самых быстрорастущих компаний в Японии из числа «новой волны»Фото: REUTERS/Toru Hanai
Редкое за последние годы явление зафиксировано в отношениях между Японией и Россией – практически полноценный шпионский скандал. Кем является и что делал «российский агент» в Японии, чем ответила на обвинения в его адрес Россия – и каким образом происходящее может быть связано с переговорами о судьбе Южных Курил? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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О чем забыли сказать на форуме Холокоста в Польше

Эдуард Долинский, Директор Украинского еврейского комитета
Были подготовлены идеологическая и практическая база, а также сотни и тысячи членов вспомогательных групп ОУН, которые, войдя вместе с немцами на Украину, приняли активное участие в погромах и массовых убийствах евреев. Подробности...

Нас судят те, кто был вместе с Гитлером

Вячеслав Никонов, депутат Госдумы РФ, исполнительный директор Фонда «Русский мир»
Весь Европейский союз – это в прошлом гитлеровская коалиция или те, кто склонился перед ней. Там не было ни одной страны, противостоявшей Гитлеру. Вот кто нас сейчас судит. Подробности...
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Зеленский врет не только нагло, но и подло

Владислав Шурыгин, военный эксперт
Освенцим освободила Советская армия. А национальная «украинская» армия, та самая, за которую теперь так топит Зеленский, в это время уже пряталась по лесам или отступала с гитлеровцами на запад, неся на петлицах эсэсовские знаки и знаки охраны лагерей смерти. Подробности...
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              США предсказан дефицит бюджета времен Второй мировой войны

              29 января 2020, 05:57

              Текст: Антон Антонов

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              В 2020 году дефицит федерального бюджета США превысит 1 трлн долларов, говорится в докладе бюджетного управления Конгресса страны.

              Соотношение дефицита госбюджета и ВВП составит примерно 4,6% ВВП, а к 2030 году – 5,4% (1,3 трлн долларов), передает ТАСС.

              За последние 100 лет превышение порога в 4% на протяжении более чем пяти лет случалось только в годы Второй мировой войны и первые послевоенные годы.

              В 2012 году дефицит уже достигал 1 трлн долларов, а в 2009 году и вовсе равнялся 1,4 трлн долларов.

              Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как доллар выдерживает гигантские долги США.

              В 2019 году дефицит государственного бюджета США первый раз за десятилетие превысил 1 трлн долларов.

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