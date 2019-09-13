Дефицит бюджета США превысил 1 трлн долларов

Дефицит государственного бюджета США первый раз за десятилетие превысил 1 трлн долларов.

С октября 2018 до конца августа 2019 года объем дефицита увеличился в годовом выражении на 19%, передает Deutsche Welle со ссылкой на минфин США.

Доходы в этом финансовом году, который завершается 30 октября, выросли всего на 3% и составили более 3 трлн долларов, расход поднялся до 4,15 трлн долларов.

В июле президент США Дональд Трамп заявлял, что намерен сократить оборонный бюджет страны.