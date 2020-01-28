Названы самые популярные профессии у молодежи в 2019 году

В прошлом году россияне в возрасте от 18 до 23 лет чаще сего искали работу по профессии продавца-консультанта (4,8 тыс. резюме), официанта (4,4 тыс.) и продавца-кассира (3,8 тыс.), об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы «Работа.ру».

«Больше всего молодых соискателей (4,8 тыс.) по всей России в 2019 году искали работу по профессии продавца-консультанта. Чуть менее популярна для молодежи профессия официанта – 4,4 тыс. резюме было опубликовано в прошлом году. В тройку «молодежных» профессий также вошли продавцы-кассиры – более 3,8 тыс. соискателей 18-23 лет хотели работать именно в этой должности», – приводит материалы исследования ТАСС.

Среди молодых людей в прошлом году была востребована профессия администратора (более 2,6 тыс. резюме) и грузчика(2 тыс. резюме).

«Активнее всего молодые люди ищут работу в январе и июле, именно в эти месяцы они создали больше всего резюме на сервисе «Работа.ру», – говорится в сообщении. Чаще всего работу искали молодые люди из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска и Ростова-на-Дону.

Ранее были названы самые востребованные профессии следующего десятилетия.