Кардиолог объяснил причины внезапной остановки сердца у не жалующихся на здоровье людей

Врача нужно посещать регулярно, а не только когда что-то болит, тогда риск наступления внезапной смерти значительно снизится, заявил газете ВЗГЛЯД кардиолог, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили.

Днем 26 января на 52-м году жизни скончался протоиерей Всеволод Чаплин. Предполагается, что причиной стала острая ишемическая болезнь сердца. Также известно, что настоятель Настоятель храма святого Феодора Студита у Никитских ворот болел астмой.

«Внезапная смерть – это смерть, которая наступила в течение 60 минут от начала симптомов на фоне относительного благополучия человека. Одной из причин внезапной смерти является остановка сердца. В большинстве случаев такая смерть вызвана острым, внезапно возникшим расстройством сердечной деятельности: это либо жизнеугрожающая тахиаритмия, либо острый коронарный синдром, либо инсульт», – говорит Мацкеплишвили.

Врач поясняет, что истинная внезапная остановка сердца встречается довольно редко. Чаще под этим термином подразумевают такие состояния, когда сердечная деятельность если и продолжается на минимальном уровне, то уже не может обеспечить поддержание кровоснабжения органов, в первую очередь, головного мозга.

В случае с Чаплиным действительно ничего не предвещало беды, но в этом и заключается опасность, утверждает кардиолог. Самой распространенной причиной внезапной смерти среди россиян является ишемическая болезнь сердца, говорит он. Но если регулярно обследоваться, вовремя проходить необходимые анализы и диагностические тесты, то можно во многом снизить риск внезапной смерти. При этом обращаться нужно не тогда, когда появляются какие-то симптомы, а задолго до их возникновения.

«После 45 лет мужчины и женщины должны раз в год посещать врача. Человек должен знать, какое у него давление, уровень холестерина, сахара. Также ежегодно, даже на фоне полного благополучия, ему должны снимать кардиограмму. Подавляющее большинство случаев внезапной смерти в нашей стран, а это более 250 000 человек в год, приходится на заболевания сердечно-сосудистой системы», – рассказывает Мацкеплишвили.

Важно понимать, что поскольку самый большой риск умереть именно от сердечных заболеваний – то их и нужно исключать в первую очередь, а уже потом обследоваться на рак и другие распространенные болезни. Врач уточняет, что если в груди что-то заболело, появилась отдышка, аритмия – процесс мог зайти достаточно далеко.

«Это не значит, что мы не можем вылечить пациента. Но если появились симптомы, то лечение будет включать применение препаратов или сложных вмешательств. А если мы выявляем только факторы риска (высокое давление, уровень сахара или холестерина), то «лечение» может ограничиваться рекомендациями по изменению образа жизни, которых, в большинстве случаев, вполне достаточно», – объясняет Мацкеплишвили.

Внезапная смерть может возникнуть даже у тех людей, которые никогда ни на что не жаловались, отмечает кардиолог, поэтому стоит внимательно относиться к своему здоровью.

Ранее протоиерей Андрей Новиков в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что со смертью Чаплина ушла целая эпоха церковной жизни.