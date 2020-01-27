Стала известна причина смерти Чаплина

Врачи после проведенного вскрытия сообщили, что протоиерей Всеволод Чаплин скончался от инфаркта.

Кроме того, по словам медиков, смерти священнослужителя способствовали другие заболевания, в том числе астма и острая ишемическая болезнь сердца, сообщает Рен ТВ.

В воскресенье умер настоятель московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот протоиерей Всеволод Чаплин. У 51-летнего священнослужителя произошла внезапная остановка сердца.

Отпевание протоиерея состоится в среду, 29 января, в храме преподобного Феодора Студита у Никитских ворот, его возглавит секретарь патриарха Кирилла, протопресвитер Владимир Диваков.

Протоиерей Андрей Новиков в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что со смертью Чаплина ушла эпоха церковной жизни.