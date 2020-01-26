Названа причина смерти Чаплина

Протоиерей Всеволод Чаплин умер от внезапной остановки сердца, сообщил источник в медицинских кругах. В ближайшее время будет проведена экспертиза.

Сообщение об этом передает ТАСС.

Соболезнования в связи со смертью Чаплина выразил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. «Мы не один год вместе проработали, много общались, порой сильно спорили... Царствие Небесное!» – написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в воскресенье стало известно о смерти настоятеля московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот протоиерея Всеволода Чаплина. Священнослужителю был 51 год.

Протоиерей Всеволод Чаплин был председателем Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Московского патриархата Русской православной церкви (РПЦ) в 2009-2015 годах. С 2016 года назначен настоятелем храма прп. Феодора Студита (Смоленской иконы Божией Матери) у Никитских ворот.

Протоиерей Андрей Новиков в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что со смертью Чаплина ушла эпоха церковной жизни.