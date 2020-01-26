Умер Всеволод Чаплин

Умер настоятель московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот протоиерей Всеволод Чаплин. Священнослужителю был 51 год.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на прихожан.

«Упокой Господи! (...) Прости ему, Господи, все грехи, которые были, а все важное, то, что он не трусил пойти против века сего, поставь в укор нашей совести, чтобы мы не скатились в комфортное для публики православие», – пишет публицист Егор Холмогоров на своей странице в Facebook в связи с кончиной Чаплина.

Об этом также сообщил глава отдела по взаимоотношениям церкви и общества Санкт-Петербургской епархии протоиерей Александр Пелин. «Умер, отслужив Божественную Литургию. Сидел на лавочке у храма, ему стало плохо и он скончался», – написал он.

Информацию об этом подтвердили и в храме. «К сожалению, это правда, он скончался перед храмом», – сообщили ТАСС в пресс-службе московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот, где он был настоятелем.

Причина смерти не уточняется.

Протоиерей Всеволод Чаплин с 31 марта 2009 по 24 декабря 2015 года занимал пост председателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского патриархата РПЦ.