ПАСЕ отказалась проводить срочные дебаты по вопросу демократии в России

Парламентская ассамблея Совета Европы отказалась от предложения представителя делегации Великобритании провести срочные дебаты по вопросу состояния демократии в России.

Против предложения политической группы «Европейские консерваторы», озвученного представителем Великобритании Айаном Лиддел-Грейнджером, выступили 134 депутата. Поддержали данное обсуждение 54 депутата, еще 21 воздержался, передает ТАСС.

Ранее ряд представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) оспорили полномочия российской делегации на открытии зимней сессии. С инициативой выступил, в частности, литовский делегат Зингерис Эмануэлис.

Кроме того, сообщалось, что грузинская делегация в ПАСЕ потребует пересмотреть разрешение на возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.