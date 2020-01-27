Не вошедшие в Конституцию предложения направят в органы власти

Предложения, которые не войдут в Конституцию в качестве поправок, будут направлены в парламент, правительство и администрацию президента для подготовки законодательных инициатив, заявила сопредседатель рабочей группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева.

«Конечно, не все предложения могут войти (в качестве поправок) в Конституцию РФ, поскольку не все входит в предмет конституционного регулирования. Часть этих предложений может быть урегулирована только в текущем отраслевом законодательстве», – сказала Хабриева на заседании рабочей группы, передает ТАСС.

«Но нам не хотелось бы ограничивать себя, мы посчитали, что нужно воспользоваться этим открытым каналом взаимодействия власти с населением при подготовке изменений конституции, обобщить все эти предложения и по завершении нашей работы направить в органы, которые уполномочены принимать решения, – это палаты Федерального собрания, это правительство РФ и это администрация президента. Мы свои рекомендации тоже проведем», – продолжила она.

По словам Хабриевой, одно из завершающих заседаний рабочей группы может быть посвящено именно этой теме.

Директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве обратила внимание на то, что расширяется география мест, где проходит обсуждение изменений в конституции. «Подключились представители законодательных собраний регионов. Все это говорит о том, что у нас расширяется возможность для получения новых предложений, для их изучения и возможного включения в текст поправки конституции, о чем мы в ближайшее время должны доложить президенту», – сказала Хабриева.

В свою очередь ответственный секретарь Общественной палаты Лидия Михеева отметила, что в России активно проходит общественное обсуждение изменений в конституцию. «На сегодняшний день более 20 общественных палат в разных регионах страны уже провели такие слушания. Сейчас они оформляют резолюции. Уже многие прислали их нам», – сказала она, приведя в пример Липецкую, Новосибирскую, Московскую, Калужскую, Ростовскую, Смоленскую области, Ингушетию.

Михеева также сообщила, что 29 января в Общественной палате России пройдет широкое общественное обсуждение поправок с участием экспертов, представителей общественных организаций. «Потом, когда мы получим все замечания и предложения от коллег из регионов, когда мы проведем обсуждение здесь, в Общественной палате России, мы в рабочую группу обязательно свод всех пожеланий представим», – сказала она, добавив, что все эти предложения также будут направлены в Госдуму.

Напомним, 20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект.

На подготовку поправок ко второму чтению, которое может состояться, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, 11 февраля, отведено 15 дней.