Путин направил Эрдогану соболезнования в связи с гибелью людей при землетрясении

Президент России Владимир Путин направил турецкому лидеру Тайипу Эрдогану телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с жертвами и масштабными разрушениями, вызванными землетрясением в провинции Элязыг, сообщает пресс-служба Кремля.

Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«В России разделяют боль и скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», – говорится в ней.

Напомним, в пятницу в Турции произошло мощное землетрясение, погибли 20 человек.