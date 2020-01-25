Путин направил Эрдогану соболезнования в связи с гибелью людей при землетрясении

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25 января, суббота  |  Последнее обновление — 13:00  |  vz.ru
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Лукашенко беднеет без российской нефти

Один из способов давления Белоруссии на Россию – транзит топлива по нефтепроводу «Дружба»Фото: Александр Саверкин/ТАСС
Лукашенко разразился новыми обвинениями в адрес России, которая якобы заставляет Белоруссию «платить за нефть больше, чем они продают полякам и немцам». Так ли это на самом деле, в чем суть нефтяных противоречий двух стран, почему российские нефтяники отказываются продавать нефть Белоруссии – и что на самом деле хочет Москва от Минска? Подробности...
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Возвращение места на Святой земле отвечает приоритетам России на Ближнем Востоке

Возвращение Александровского подворья России превратит его в паломнический центр ИерусалимаФото: Alex Ribak гид по Израилю/YouTube
«Огромный массив собственности за рубежом был потерян Россией после 1917 года и в ходе безответственного отношения хрущевского правления к нашей заграничной собственности, в том числе на Святой земле», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Он рассказал о том, зачем Москва возвращает единственный русский объект в черте Старого города Иерусалима и что этому может помешать.  Подробности...
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Бегство комика из России обнажило старую проблему

Долгополов вряд ли лукавит, заявляя, что ему страшно Фото: Александр Долгополов/Youtube
После начала полицейской проверки комик Александр Долгополов спешно покинул Россию «ради своей безопасности». Начало этому скандалу положила жалоба на одну из шуток стендапера, в которой фигурировал Иисус: теперь артисту могут быть предъявлены обвинения в оскорблении чувств верующих. Что это − бессмысленная паника, расчетливый пиар или проблема, с которой необходимо разобраться властям? Подробности...
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Соратника богатейшей в Африке россиянки настигла загадочная смерть

Изабель душ Сантуш стремительно теряет своих соратниковФото: Ed Cropley/Reuters
История со скандалом вокруг гражданки России и одной из богатейших женщин Африки Изабель душ Сантуш начала приобретать кровавый и детективный оттенок. Ее личный банкир найден мертвым при крайне загадочных обстоятельствах. Как такое произошло и кто мог быть заинтересован в смерти этого очень информированного человека? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Украина не вернется из мира страшных сказок

Антон Крылов, журналист
Вслед за президентом из телесериала граждане Украины получили государство из телесериала. И нет ни малейших предпосылок к тому, чтобы Украина в ближайшее время самостоятельно или с чьей-то помощью вернулась из мира смешных и страшных сказок в объективную реальность. Подробности...
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Глупо жаловаться на патернализм, исповедуя инфантилизм

Алексей Алешковский, сценарист
Любое плюс-минус демократическое государство строится на консенсусе, а не готтентотской морали меньшинства, которое прижало большинство к ногтю и заставило петь: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Подробности...
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И заспорили славяне, кто из них антисемит

Дмитрий Бабич, политолог, журналист
После церемонии в «Яд Вашеме» нам предстоит долгая борьба за правду. И в этой борьбе ЕС не будет нашим союзником, а скорее, наоборот, противником. В любом случае главную ношу этой борьбы нам придется вынести самим. Подробности...
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      Подаренное Эрдоганом зеркало привело Меркель в восторг

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      Путин открыл в Израиле памятник героям блокадного Ленинграда

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          • Поддержка малого и среднего бизнеса

          • Развитие транспортной инфраструктуры

          • Развитие наукоемких технологий

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              Путин направил Эрдогану соболезнования в связи с гибелью людей при землетрясении

              25 января 2020, 12:45

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Президент России Владимир Путин направил турецкому лидеру Тайипу Эрдогану телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с жертвами и масштабными разрушениями, вызванными землетрясением в провинции Элязыг, сообщает пресс-служба Кремля.

              Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

              «В России разделяют боль и скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», – говорится в ней.

              Напомним, в пятницу в Турции произошло мощное землетрясение, погибли 20 человек.


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