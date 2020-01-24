США заблокировали интернет-домен иранского агентства Fars

Иранское информационное агентство Fars сообщило о блокировке своего основного интернет-домена по требованию Министерства финансов США.

В связи с блокировкой домена в Fars пришло электронное письмо от сервиса доменных имен, в котором указывается, что причиной ограничения доступа стало распоряжение американского Минфина, согласно которому это СМИ включено в санкционный перечень SDN (черный список Минфина США), передает ТАСС.

В связи с блокировкой основного домена farsnews.com иранское информационное агентство в официальном канале в Telegram сообщило о переходе на иранский домен farsnews.ir.

Fars считается одним из ведущих агентств Ирана. Согласно данным ряда западных СМИ, оно является госкорпорацией, близкой к Корпусу стражей исламской революции (элитные части иранских вооруженных сил).

Напомним, в начале января ВС США по приказу Дональда Трампа убили командующего спецподразделением Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «генерала Касема Сулеймани. В ответ Иран нанес удары по американской авиабазе в Ираке и военному объекту в Иракском Курдистане, в результате чего пострадали более 30 военнослужащих США. Позднее в Иране за голову Трампа объявили награду.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о противостоянии Ирана и США, а также приводила мнение IT-эксперта о распаде Интернета на национальные сегменты Сети.

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