Нефть продолжила дешеветь

Мировые цены на нефть продолжили снижаться четвертую торговую сессию

Tекст: Мария Иванова

Цена майских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.22 снижалась на 0,25%, до 70,86 доллара за баррель, а апрельских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,78%, до 67,73 доллара, передает РИА «Новости».

Отметим, что по итогам предыдущих трех торговых дней стоимость марки Brent снизилась на 4,05%, а марка WTI подешевела на 2,97%.

На показатели могли повлиять новости относительно сроков увеличения добычи нефти странами ОПЕК+ и об импортных пошлинах, введенных США.

В то же время сдерживать падение котировок может вышедшая в ночь на среду оценка Американского института нефти (API) объема запасов нефти в стране. По его данным, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 28 февраля, снизились на 1,455 млн баррелей.