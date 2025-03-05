Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства. Во многом из-за этого Украина оказалась в том состоянии, в котором она сейчас находится.3 комментария
Путин заявил о необходимости активнее бороться с наркотрафиком
Российским правоохранителям следует нарастить интенсивность в борьбе с наркотическим трафиком, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии МВД.
«Столь же наступательным и последовательным должно быть противодействие незаконному обороту наркотиков. МВД совместно с ФСБ, Федеральной таможенной службой и другими профильными структурами нужно активнее выявлять наркодилеров, пресекать наркотрафик, в том числе трансграничный», – цитирует Путина РИА «Новости».
Президент добавил, что важно бороться с распространением наркотических веществ, в том числе в Сети. Правоохранителям нужно улучшать методы борьбы «с агрессивной рекламой и площадками по продаже наркотиков в цифровой сфере», сказал он, передает ТАСС.
Ранее глава российского государства отмечал, что государства БРИКС будут сотрудничать, чтобы прекратить торговлю наркотиками с использованием виртуальных платежных систем и киберпространства.