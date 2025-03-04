Чехия зафиксировала перебои с поставками нефти по «Дружбе»

Скачко: Трамп предостерег Зеленского и «партию войны» в Европе

Политолог Скачко: Трамп предостерег Зеленского и «партию войны» в Европе

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Судя по всему, говоря о тех, кто не хочет заключать сделку, американский лидер Дональд Трамп имеет в виду не только Владимира Зеленского, который является первым претендентом на потерю поста. В клику так называемой партии войны входит ряд европейских политиков, а также часть Демпартии США. И им глава Белого дома тоже отправил сигнал», – пояснил политолог Владимир Скачко.

«Отдельно стоит обратить внимание на предупреждение для «ястребов-демократов» в Штатах. Трамп дает четко понять, что будет их громить. В целом это своего рода констатация главой Белого дома факта, что между ним и теми, кто хочет продолжить конфликт на Украине, не может быть никакого консенсуса», – продолжил спикер.

«Впрочем, очевидно, что по прогнозам Трампа, демократы также не задержатся надолго при своих нынешних позициях во власти. Их поддержка милитаризации Украины отрицательно скажется на результатах промежуточных выборов в Сенат в следующем году», – резюмировал аналитик.

Ранее Трамп заявил, что заключить мирное соглашение по конфликту на Украине «не так уж и сложно», сообщает The Telegraph. Он добавил: «Если кто-то не хочет заключать сделку, я думаю, что этот человек долго не продержится. К этому человеку не будут прислушиваться», – указал политик.

По его словам, Россия и «народ Украины» хотят заключить сделку. Также он осудил Зеленского за заявление о том, что мирное соглашение еще «очень и очень далеко». «Это худшее заявление, которое можно было сделать. Америка не будет это долго терпеть!» – предупредил глава Белого дома.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США могут наказать Зеленского за перепалку с Трампом в Белом доме.