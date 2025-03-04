Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.14 комментариев
Чехия зафиксировала перебои с поставками нефти по «Дружбе»
Чешские власти зафиксировали перебои с поставками нефти по трубопроводу «Дружба», но угрозы энергетической безопасности страны это не несет, сообщил министр промышленности и торговли Лукаш Влчек.
Чешский новостной портал novinky сообщил о фиксации перебоев с поставками нефти по трубопроводу «Дружба» властями Чехии, передает ТАСС.
По словам министра промышленности и торговли республики Лукаша Влчека, перебои не представляют угрозы энергетической безопасности страны. Влчек отметил, что несмотря на временные трудности, ситуация находится под контролем и риск для потребителей минимален. Причины прекращения транзита нефти в публикации не уточняются.
Ранее Reuters писало, что Чехия планирует отказаться от российского трубопровода «Дружба» и использовать Трансальпийский TAL. В январе Чехия завершила модернизацию трубопровода TAL для отказа от российской нефти.