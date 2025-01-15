Чехия завершила модернизацию трубопровода TAL для отказа от российской нефти

Tекст: Александра Юдина

Отмечается, что теперь этот трубопровод способен полностью удовлетворить потребности Чехии в нефти, что позволяет стране отказаться от импорта российского сырья, передает РБК.

Фиала отметил, что это событие является решающим моментом для Чехии, так как страна больше не подвержена энергетическому шантажу со стороны России.

По его словам, завершение модернизации TAL означает, что в случае перебоев в поставках по трубопроводу «Дружба» Чехия может полагаться на новые маршруты.

Однако, как подчеркнул премьер, процесс сертификации еще не завершен.

Тем временем Словакия ожесточенно бьется за возврат российского газа. Уже третий день словацкая делегация обсуждает в Москве остановку транзита газа через Украину. Словакия стремится вернуть себе право получать выгодные энергоресурсы.