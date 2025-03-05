Лукашенко пригласил Путина, Трампа и Зеленского на переговоры

Лукашенко предложил Путина, Трампа и Зеленского провести переговоры в Белоруссии

Tекст: Максим Попов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести встречу с участием российских и американских лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, а также президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, передает РИА «Новости».

Лукашенко подчеркнул необходимость договоренностей и предложил провести переговоры в Белоруссии, отметив удобное географическое расположение страны. По его словам, «надо договариваться», и встреча может состояться без лишнего шума и криков. Он добавил, что Белоруссия готова принять всех лидеров для спокойного обсуждения и достижения договоренностей.

«Хотите, приезжайте, вот рядом, 200 километров от границы до Киева, белорусской границы, 500 километров, полчаса на самолете, приезжайте, сядем спокойно, без шума, без криков договоримся», – сказал Лукашенко. Он призвал передать Дональду Трампу приглашение на встречу вместе с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, чтобы «спокойно договориться, если вы хотите договориться».

До этого в интервью Лукашенко поддержал усилия Путина в интересах народа.



