Лукашенко назвал Путина защитником интересов российского народа

Tекст: Максим Попов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу подчеркнул, что Владимир Путин руководствуется интересами российского народа, сообщает РИА «Новости». Белорусский лидер отметил, что Путин и нынешнее руководство России не будут проводить политику, которая разрушит внутреннюю стабильность страны. «Для него интересы народа превыше всего», – подчеркнул он.

Кроме того, Лукашенко выразил поддержку усилиям президента США в разрешении международных конфликтов, в том числе на Украине. Президент Белоруссии заявил, что готов активно участвовать в миротворческих процессах, чтобы положить конец войне и улучшить жизнь людей.

Лукашенко также высказал надежду на реализацию программы Дональда Трампа и оправдание ожиданий его избирателей. Он подчеркнул, что желает Трампу стать эффективным лидером и выполнить обещания, данные американцам.

Ранее Лукашенко раскрыл детали общения Путина с Трампом. Кроме того, белорусский лидер обвинил Зеленского в эскалации конфликта на Украине.