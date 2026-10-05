Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.5 комментариев
Число пострадавших от атаки дрона в Курске достигло пяти
Хинштейн: Число пострадавших от атаки дрона в Курске достигло пяти
Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил об увеличении до пяти человек количества раненых из-за падения фрагментов украинского беспилотника на электробус.
Ранее сообщалось о трех раненых горожанах, передает РИА «Новости». «К сожалению, число пострадавших в происшествии на улице Энгельса в Курске выросло до пяти. У 13-летнего юноши акубаротравма, вызвали скорую из дома. Также ранена 54-летняя женщина: у нее травма головы и акубаротравма», – написал Хинштейн в своем аккаунте на платформе «Макс».
Губернатор добавил, что всех пациентов доставили в областную больницу. Также было принято решение госпитализировать восьмилетнюю девочку для дополнительного медицинского наблюдения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сбитый украинский дрон повредил остановку и электробус на улице Энгельса.
В этот же день губернатор Александр Хинштейн заявил о ранении пяти мирных жителей в других районах области.
Накануне в результате удара вражеского беспилотника погиб передвигавшийся на мопеде мужчина.