Хинштейн: Число пострадавших от атаки дрона в Курске достигло пяти

Tекст: Денис Тельманов

Ранее сообщалось о трех раненых горожанах, передает РИА «Новости». «К сожалению, число пострадавших в происшествии на улице Энгельса в Курске выросло до пяти. У 13-летнего юноши акубаротравма, вызвали скорую из дома. Также ранена 54-летняя женщина: у нее травма головы и акубаротравма», – написал Хинштейн в своем аккаунте на платформе «Макс».

Губернатор добавил, что всех пациентов доставили в областную больницу. Также было принято решение госпитализировать восьмилетнюю девочку для дополнительного медицинского наблюдения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сбитый украинский дрон повредил остановку и электробус на улице Энгельса.

В этот же день губернатор Александр Хинштейн заявил о ранении пяти мирных жителей в других районах области.

Накануне в результате удара вражеского беспилотника погиб передвигавшийся на мопеде мужчина.