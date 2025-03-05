Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.27 комментариев
Лукашенко обвинил Зеленского в эскалации конфликта на Украине
Лукашенко заявил о роли Зеленского в усугублении конфликта на Украине
Белорусский лидер Александр Лукашенко выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский своими действиями усугубил конфликт на Украине, несмотря на обещания его прекратить.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский привел к усложнению конфликта на Украине. Об этом он сказал в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, передает РИА «Новости».
Лукашенко подчеркнул: «Он дал множество обещаний, самым важным из которых было прекращение конфликта, но на деле он только усугубил ситуацию. Зеленский довел конфликт на Украине до экстраординарного уровня».
Лукашенко также добавил, что неопытность Зеленского привела к совершению ряда ошибок. По его мнению, президент Украины мог бы избежать этих ошибок, если бы не торопился и прислушивался к рекомендациям экспертов. Лукашенко считает, что неоправданная спешка и отсутствие внимания к советам специалистов усугубили ситуацию на Украине.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее Лукашенко поручил правительству исследовать наличие редкоземельных металлов в стране, подчеркнув важность развития геологоразведки.