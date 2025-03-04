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Лукашенко поручил найти в Белоруссии редкоземельные металлы
Лукашенко поручил изучить редкоземельные и другие ресурсы в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству исследовать наличие редкоземельных металлов в стране, подчеркнув важность развития геологоразведки.
Лукашенко поручил правительству, в частности министру природных ресурсов и охраны окружающей среды, заняться изучением наличия редкоземельных металлов в республике, передает ТАСС.
Президент выразил недовольство текущим состоянием геологоразведочной сферы и отметил, что тематика поиска редкоземельных металлов выпадает из внимания белорусских специалистов.
В ходе кадровых назначений в правительстве Лукашенко упомянул, что редкоземельные минералы могут присутствовать в отвалах на территории страны, и поручил провести разведку также и на другие ресурсы, такие как нефть и газ. По его мнению, редкоземельных металлов много не бывает, и Белоруссия может обладать значительными их запасами.
Он подчеркнул важность развития этого направления и призвал министра природных ресурсов и вице-премьера, курирующего геологоразведочную сферу, активно заняться данным вопросом.
«Это будущее. Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле», – добавил Лукашенко.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности сотрудничать с Соединенными Штатами по редкоземельным металлам, в том числе в новых регионах.
До этого на совещании по развитию этой отрасли Путин призвал наладить в России полный цикл переработки редких металлов.