Лукашенко поручил найти в Белоруссии редкоземельные металлы

Лукашенко поручил изучить редкоземельные и другие ресурсы в Белоруссии

Tекст: Вера Басилая

Лукашенко поручил правительству, в частности министру природных ресурсов и охраны окружающей среды, заняться изучением наличия редкоземельных металлов в республике, передает ТАСС.

Президент выразил недовольство текущим состоянием геологоразведочной сферы и отметил, что тематика поиска редкоземельных металлов выпадает из внимания белорусских специалистов.

В ходе кадровых назначений в правительстве Лукашенко упомянул, что редкоземельные минералы могут присутствовать в отвалах на территории страны, и поручил провести разведку также и на другие ресурсы, такие как нефть и газ. По его мнению, редкоземельных металлов много не бывает, и Белоруссия может обладать значительными их запасами.

Он подчеркнул важность развития этого направления и призвал министра природных ресурсов и вице-премьера, курирующего геологоразведочную сферу, активно заняться данным вопросом.

«Это будущее. Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле», – добавил Лукашенко.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности сотрудничать с Соединенными Штатами по редкоземельным металлам, в том числе в новых регионах.

До этого на совещании по развитию этой отрасли Путин призвал наладить в России полный цикл переработки редких металлов.