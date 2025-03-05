Чешские НПЗ попросили нефть из госрезервов

Чешские НПЗ обратились за нефтью из госрезервов из-за проблем с «Дружбой»

Tекст: Максим Попов

По информации издания, чешские НПЗ столкнулись с проблемой в результате остановки поставок нефти по трубопроводу «Дружба», передает ТАСС. В связи с этим компании обратились к властям с запросом на выделение энергосырья из государственных резервов.

Как сообщил пресс-секретарь компании-оператора НПЗ Orlen Unipetrol Павел Каидл, производство автомобильного топлива на заводах в Литвинове и Кралупы-над-Влтавой продолжается в полном объеме и без ограничений. Однако для обеспечения бесперебойного снабжения НПЗ в Литвинове и производства топлива для чешского рынка потребовалась помощь от Управления государственных материальных резервов.

Каидл отметил, что компания стремится поддерживать стабильное производство и удовлетворять потребности рынка, несмотря на возникшие трудности с поставками нефти. Он выразил надежду, что запрос на предоставление нефти из резервов будет удовлетворен в ближайшее время.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Чехия зафиксировала перебои с поставками нефти по «Дружбе». Ранее Венгрия добилась исключения санкций Евросоюза для нефтепровода «Дружба».