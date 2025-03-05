Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.27 комментариев
Чешские НПЗ попросили нефть из госрезервов
Чешские НПЗ обратились за нефтью из госрезервов из-за проблем с «Дружбой»
Чешские нефтеперерабатывающие заводы обратились к властям с просьбой выделить нефть из госрезервов для поддержания производства в условиях прекращения поставок по трубопроводу «Дружба», сообщает Hospodarske noviny.
По информации издания, чешские НПЗ столкнулись с проблемой в результате остановки поставок нефти по трубопроводу «Дружба», передает ТАСС. В связи с этим компании обратились к властям с запросом на выделение энергосырья из государственных резервов.
Как сообщил пресс-секретарь компании-оператора НПЗ Orlen Unipetrol Павел Каидл, производство автомобильного топлива на заводах в Литвинове и Кралупы-над-Влтавой продолжается в полном объеме и без ограничений. Однако для обеспечения бесперебойного снабжения НПЗ в Литвинове и производства топлива для чешского рынка потребовалась помощь от Управления государственных материальных резервов.
Каидл отметил, что компания стремится поддерживать стабильное производство и удовлетворять потребности рынка, несмотря на возникшие трудности с поставками нефти. Он выразил надежду, что запрос на предоставление нефти из резервов будет удовлетворен в ближайшее время.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Чехия зафиксировала перебои с поставками нефти по «Дружбе». Ранее Венгрия добилась исключения санкций Евросоюза для нефтепровода «Дружба».