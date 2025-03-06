Следствие обвинило 11 человек по делу о торговле детьми в Москве

Следствие завершило расследование дела о торговле детьми с 19 фигурантами

Tекст: Максим Попов

Как сообщает ТАСС, следственные органы предъявили обвинения одиннадцати фигурантам резонансного уголовного дела о торговле детьми. Среди них оказались многодетная мать Юлия Логинова и ее подруга Наталья Патока.

Следствие завершило расследование в отношении Логиновой и еще десяти участников, обвиняемых в участии в преступной схеме. В ближайшие дни обвиняемые и их адвокаты начнут ознакомление с материалами дела, собранными следственными органами.

В рамках расследования были изъяты документы из медучреждений, где родились проданные дети, а также получены свидетельские показания, подтверждающие вину фигурантов. Следователи провели очные ставки между участниками дела.

Следствием установлено, что в 2018–2019 годах Логинова, воспитывающая пятнадцать детей, дважды представляла в органы ложные медицинские свидетельства о рождении детей. Патока, по версии следствия, организовывала приюты для беременных женщин, не желавших оставлять детей.

Обвиняемые помогали женщинам с родами, предоставляя продукты, лекарства и медицинские услуги, а после рождения забирали детей и оформляли их по подложным документам.