Впервые со времен Плющенко российский фигурист завоевал золото ЧЕ

Победителем чемпионата Европы по фигурному катанию стал россиянин Дмитрий Алиев, второе место занял российский фигурист Артур Даниелян.

По сумме короткой и произвольной программ 20-летний Алиев набрал 272,89 балла, 16-летний Даниелян – 246,74. На третьем месте оказался 24-летний грузин Морис Квителашвили (246,71) из группы Этери Тутберидзе.

Отметим, что до 2016 года Квителашвили также был российским фигуристом.

В 2018 году Алиев получил серебро первенства Европы, передает ТАСС.

До Алиева российский фигурист побеждал на ЧЕ в 2012 году. Тогда в Великобритании первое место занял Евгений Плющенко.

Соревнования проходят в австрийском Граце, передает РИА «Новости».

Накануне российские дуэты заняли весь пьедестал в короткой программе, пишет Sportbox.

Напомним, известный российский тренер Татьяна Тарасова резко раскритиковала организацию чемпионата Европы по фигурному катанию в Граце. По ее словам, ЧЕ проходит «в настоящем сарае».