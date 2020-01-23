Член банды Цапков дал показания на соучастников

Осужденный на пожизненное заключение участник банды Цапков Владимир Алексеев признал вину в нескольких эпизодах вымогательства в отношении кубанских бизнесменов, а также дал показания на других фигурантов, которых ранее не считали членами группировки, сообщил адвокат потерпевших Генрих Хачатуров.

«Предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 163 УК РФ Владимиру Алексееву, он написал явку с повинной, в протоколе допроса обвиняемого указано, что он в полном объеме признал свою вину», – сказал Хачатуров, передает ТАСС.

По данным протокола допроса, Алексеев написал явку с повинной по эпизодам вымогательства у предпринимателей на Кубани Валерия Дорошенко, Сергея Холмового, Александра Исюка, Николая Гордика и братьев Дзюба.

«Осуществлял силовую поддержку, выполнял преступные деяния вплоть до физической расправы с неугодными», – сообщается в материалах допроса Алексеева.

Алексеев также сообщил об эпизодах вымогательств, совершенных другими фигурантами банды Цапка и иными лицами, ранее официально не считавшимися членами группы.

«Примерно в 2007 году в преступную группу вошел Федор Стрельцов, роль которого заключалась в осуществлении преступных финансовых схем, семья Цеповяз – Вячеслав, Наталья и Иван Стришний – работала с банками, Стрельцов отвечал за обналичивание денежных средств, последующую легализацию, выступал в роли смотрящего за всеми предприятиями банды», – говорится в материалах допроса.

Защитник Алексеева Павел Смирнов подтвердил агентству, что его подзащитный дал такие показания.

«Он признал себя виновным по фактам вымогательства у предпринимателей Краснодарского края и Ростовской области, активно сотрудничает со следствием, на сегодняшний день он еще дает показания о некоторых преступлениях, совершенных бандой Цапка, причастными к данному преступлению с его слов были, как ныне покойный Сергей Цапок, так и Вячеслав Цеповяз, Федор Стрельцов, Наталья и Иван Стришние», – заявил адвокат.

Он добавил, что уголовные дела на данный момент находятся на стадии предварительного следствия.

Напомним, Сергей Цапок и члены его банды обвинялись в организации массового убийства 12 человек в станице Кущевской, совершенного в 2010 году. Он умер в 2014 году в СИЗО в результате инсульта.

Член банды Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен к 20 годам колонии строгого режима по делу о массовых убийствах в станице Кущевской. Всего по делу «банды Цапка» осуждено 12 человек.