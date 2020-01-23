Россиянам в Китае напомнили о мерах предосторожности из-за нового вируса

Российское посольство в Пекине в связи со вспышкой нового типа коронавируса призывает россиян, находящихся в Китае, соблюдать меры предосторожности и в случае необходимости обращаться за помощью в дипмиссию, заявил пресс-атташе посольства Георгий Егоров.

«Вчера мы публиковали меры предосторожности, разработанные совместно с Роспотребнадзором, призываем всех их соблюдать, и в случае чего обращаться за помощью в посольство», – заявил дипломат, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что «посольство держит ситуацию на контроле, взаимодействует и находится в плотном контакте с курирующими этот вопрос органами Китая».

Егоров добавил, что посольство не получало обращений и просьб о помощи от граждан России, находящихся в городе Ухань (провинция Хубэй), где зафиксирована вспышка нового типа коронавируса 2019-nCoV.

Тем временем число инфицированных пневмонией нового типа в Китае возросло до 633 человек. Это следует из опубликованных информационных сообщений комитетов по вопросам гигиены и здравоохранения регионов Китая.

Наибольшее число заболевших – 444 случая - зарегистрировано в провинции Хубэй, в административном центре которой – городе Ухань – это заболевание было выявлено впервые. На этот же регион приходятся все зафиксированные к настоящему времени 17 летальных исходов. Далее по количеству заболевших следуют провинция Гуандун (32), Чжэцзян (27), Шанхай (16 подтвержденных и 22 предполагаемых случая) и Пекин (22).

Между тем в Санкт-Петербурге госпитализирован третий человек с подозрением на новый коронавирус.

В КНР от нового коронавируса уже умерли 17 человек. Случаи заболевания выявили также в Гонконге, Макао и на Тайване, в США, Японии, Южной Корее и в Таиланде. По всей границе России усилен санитарно-карантинный контроль.

Китайские ученые предположили, что новый тип коронавируса человек мог получить от ядовитой змеи.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что известно о новом вирусе.