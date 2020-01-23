Оператор рассказал об отказах россиян от туров в Китай

Российские туристы начали отказываться от туров в Китай, однако пока таких случаев единицы, рассказали в пресс-службе «Интуриста».

«Подтверждаем, что в системе бронирования «Интуриста» появились единичные отказы от туров в Китай на остров Хайнань. Отказы начались вчера на фоне информации о числе инфицированных в Китае», – сообщили в в «Интеристе» ТАСС.

Отмечается, что при отмене тура возврат средств за билет происходит в соответствии с правилами и тарифами авиакомпаний. В остальном же, аннуляция, обычно, проходит без выставления фактически понесенных расходов принимающей стороной, в том случае, если даты поездки не попадают на пиковый период – китайский Новый год. В компании пояснили, что возврат средств за туры рассчитывается в каждом случае индивидуально.

Информации об отказах от туров в Китай от других туроператоров не поступало. В пресс-службе Tez Tour сообщили, что «туристы интересуются информацией по ситуации, однако не меняют своих намерений отправиться на отдых».

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