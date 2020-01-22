Власти КНР запретили жителям Ухани покидать город из-за вируса

Власти Китая с 23 января временно запретили жителям Ухани (административный центр провинции Хубэй) покидать город из-за вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, также будет приостановлена работа аэропорта, вокзалов и общественного транспорта, сообщило Центральное телевидение Китая.

«С 10 часов утра (по местному времени, 05.00 мск) 23 января работа общественного транспорта города Ухань, метро, паромов и рейсов дальнего следования временно приостанавливается. Без особых причин жителям не следует покидать город. Исходящие рейсы из аэропорта и вокзалов временно закрыты. О времени их восстановления будет сообщено дополнительно», – цитирует ТАСС сообщение специального экстренного штаба по борьбе с распространением пневмонии.

Напомним, в Китае умерли 17 заболевших новым коронавирусом, более 400 заразились. Всемирная организация здравоохранения уже предупредила, что в ближайшее время следует ждать быстрого распространения нового вида пневмонии. Первый случай заболевания уже был зарегистрирован в США.

Роспотребнадзор также усилил контроль по всей границе из-за нового вируса.

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