Стендап-комик Долгополов уехал из России после начала полицейской проверки

Стендап-комик Александр Долгополов, в отношении которого ранее началась проверка на предмет оскорбления чувств верующих, покинул Россию, сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.

«Мой доверитель уехал из России. Это связано с доследственной проверкой, которая начата после заявления человека, усмотревшего в видеоролике Долгополова оскорбление своих религиозных чувств. Пока уголовного дела в отношении моего доверителя, насколько я знаю, не возбуждено», – сказал Соловьев, передает ТАСС.

Адвокат уточнил, что Долгополов вернется в Россию, если ему не будет угрожать уголовное преследование.

Согласно информации на сайте комика, в январе он должен выступить в Обнинске, Москве, Ярославле, билеты на эти концерты уже раскуплены. В феврале артист планировал приехать с концертом в петербургский клуб HopHead, но на сайте сказано, что продажи билетов временно приостановлены.

Ранее полиция в Подмосковье начала проверку в отношении комика Александра Долгополова из-за сообщения об оскорблении чувств верующих.