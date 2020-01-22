Полицейские начали проверку в отношении комика из-за оскорбления чувств верующих

Полиция в Подмосковье начала проверку в отношении комика Александра Долгополова из-за сообщения об оскорблении чувств верующих.

«В МУ МВД России «Орехово-Зуевское» из городской прокуратуры поступило обращение гражданина по факту распространения в сети интернет информации, оскорбляющей чувства верующих», – уточнили в пресс-службе подмосковного ГУ МВД, передает РИА «Новости».

По этому факту правоохранительные органы инициировали проверку.

Источник агентства в силовых структурах пояснил, что речь идет о комике Долгополове, который выступает в жанре стендапа.

Правоохранительные органы заинтересовались Долгополовым после того, как комик шутил в петербургском баре в 2019 году про Иисуса, отмечает «Фонтанка».