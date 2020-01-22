Сын актрисы Раисы Рязановой скончался из-за тромба

Единственный сын актрисы Раисы Рязановой, актер театра «Содружество актеров Таганки» Данила Перов скончался на 52-м году жизни.

О смерти Перова сообщила в Facebook актриса Елена Скороходова. По ее словам, причиной гибели сына Рязановой стал тромб. У Перова остался сын.

Впервые Перов сыграл в кино в три года. Вместе с матерью он снялся в картине «День и вся жизнь». В школе Данила продолжил сниматься, после окончил школу-студию МХАТ, играл в театре «МодернЪ». С 1994 года служил в «Содружестве актеров Таганки». В 2012 году Перову было присвоено звание «Заслуженный артист России», сообщает телеканал «Культура».

В ноябре 2018 года актриса Рязанова, известная по фильму «Москва слезам не верит», была госпитализирована с инфицированной раной кисти.