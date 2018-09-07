Народная артистка Рязанова попала в больницу

Актриса Раиса Рязанова, известная по фильму «Москва слезам не верит», оказалась в больнице с инфицированной раной кисти, пишут СМИ.

Артистка поранила руку несколько дней назад, сообщает «Рен-ТВ». Рязановой сделали прививку от столбняка и отпустили домой.

Раиса Рязанова – советская и российская актриса театра и кино. Народная артистка России (2005). Лауреат Государственной премии СССР (1981) – за роль Антонины в фильме «Москва слезам не верит».