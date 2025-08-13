МВД предупредило об использовании мошенниками темы налоговых вычетов

Tекст: Алексей Дегтярев

Аферисты звонят гражданам, выдавая себя за представителей ФНС или социальных служб, и сообщают о положенном налоговом вычете, например, на сумму около 14 тыс. рублей за обучение, сообщается в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

Для оформления возврата злоумышленники убеждают собеседника передать код из SMS-сообщения. Получив этот код, преступники получают доступ к личной информации или счетам жертвы.

На втором этапе преступники звонят уже от имени правоохранительных органов и сообщают о якобы взломе или участии в финансировании запрещенных организаций. Чаще всего на такую схему попадаются люди в возрасте от 25 до 35 лет.

Достоверную информацию о налоговых вычетах можно получить только на официальном сайте ФНС России, в личном кабинете налогоплательщика или лично в инспекции ФНС и МФЦ.

Ранее в МВД поясняли, что своевременные действия в первый час после взлома помогают минимизировать потери и защитить личные данные от дальнейших злоупотреблений.

Также министерство давало советы по тому, как не попасться мошенникам при оплате товаров в интернете.