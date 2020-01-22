Трамп заявил о несправедливости ВТО по отношению к США

Рост китайской экономики обусловлен несправедливым отношением Всемирной торговой организации к США, заявил президент США Дональд Трамп.

«ВТО многие годы была несправедлива по отношению к США. Этим пользовались развивающиеся страны. Китай оказался на том месте, где он сейчас находится, благодаря ВТО», – заявил Трамп, передает ТАСС.

Он также отметил, что делегация ВТО во главе с генеральным директором Роберту Азеведу может посетить Вашингтон в ближайшие две недели.

«Мы собираемся сделать нечто значимое», – добавил Трамп.

Во вторник Трамп заявил, что сделка США с Китаем, а также договор с Мексикой и Канадой представляют собой новую модель торговли.

Подписание первой части торговой сделки США и Китаем состоялось в Вашингтоне 15 января. Документ был подписан американским президентом Дональдом Трампом, от Китая документ подписал вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.