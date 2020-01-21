Трамп похвастался сделкой с Китаем, Мексикой и Канадой

Сделка США с Китаем, а также договор с Мексикой и Канадой представляют собой новую модель торговли, заявил американский президент Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«США заключили две замечательные торговые сделки – соглашение с Китаем и договор с Мексикой и Канадой (USMCA). Эти соглашения представляют собой новую модель торговли для соглашений XXI века», – заявил Трамп, передает ТАСС.

Он также указал, что переговоры США с Китаем о второй фазе торговой сделки начнутся в ближайшее время.

Подписание первой части торговой сделки США и Китаем состоялось в Вашингтоне 15 января. Документ был подписан американским президентом Дональдом Трампом, от Китая документ подписал вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.