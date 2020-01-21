Столтенберг заявил о рекордной численности американских военных в Европе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что американское военное присутствие в Европе достигло рекордных значений с начала столетия.

«Сейчас американских войск в Европе больше чем за многие годы с начала века. Через несколько недель начнутся крупнейшие учения Defender 2020, для участия в которых в Европу из США прибудут 20 тыс. военных», – подчеркнул генсек, передает ТАСС.

На минувшей неделе сообщалось, что самые масштабные за последние 25 лет учения США в Европе Defender 2020 начнутся в марте в 10 странах НАТО.

В МИД России заявили, что эти маневры напоминают целенаправленную подготовку к крупномасштабному военному конфликту.