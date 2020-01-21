Оззи Осборн признался в борьбе с серьезной болезнью

Британский рок-музыкант Оззи Осборн впервые рассказал, что страдает одной из форм болезни Паркинсона. По словам его жены Шэрон, заболевание не является смертельным.

71-летний музыкант рассказал о своем недуге в интервью в программе Good Morning America, фрагмент которой опубликован в Twitter.

Жена Осборна заверила, что болезнь – не смертельный приговор. «Но нервы в теле затронуты. Один день может быть хороший, а затем очень плохой», – рассказала Шерон.

Оззи добавил, что не мог больше скрывать факт своей болезни, из-за этого он даже испытывал чувство вины. Рокер рассказал, что на протяжении года ему было очень плохо. Все это время ему приходится пить много лекарств после перенесенной операции.

В апреле 2019 года Оззи Осборн отменил мировой тур из-за проблем со здоровьем.

Ранее Оззи Озборн запретил президенту США ДональдуТрампу использовать свои песни в предвыборной кампании.