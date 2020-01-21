Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект о поправке к Конституции

Думский комитет по госстроительству рекомендовал принять в первом чтении президентский законопроект о поправке к Конституции.

Законопроект предлагается рассмотреть в первом чтении 23 января, передает ТАСС.

В понедельник президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, какие поправки предложены к Конституции.

Сообщалось, что поправки будут вступать в силу поэтапно. В Госдуме пояснили, когда пройдет голосование, а также назвали срок принятия закона о поправке к Конституции.