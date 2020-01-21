Назван срок принятия законопроекта о поправке в Конституцию

Закон о поправке в Конституцию примут в весеннюю сессию, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, который также является сопредседателем рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок.

«Я думаю, в весеннюю сессию мы это сделаем», – передает его слова РИА «Новости».

В понедельник президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т.д.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, какие поправки предложены к Конституции.

Крашенинников сообщал, что поправки будут вступать в силу поэтапно, а всероссийское голосование может быть проведено с учетом опыта организации выборов президента. В Госдуме также пояснили, когда пройдет голосование.