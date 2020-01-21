Российский суд постановил удалить приложение iHerb для смартфонов

Ульяновский облсуд постановил удалить приложение iHerb из Google Play и AppStore в России, поскольку оно распространяет «небезопасные БАДы» и «объекты гомеопатии», пишут СМИ.

Иск подала прокуратура Засвяжского района города, передает «Фонтанка». По данным ведомства, приложение продавало в России «небезопасные биологически активные добавки к пище, травы и объекты гомеопатии».

С помощью iHerb покупатели могли приобрести БАДы, в состав которых входят «психотропные, наркотические, сильнодействующие или ядовитые вещества».

В августе 2019 года Засвияжский райсуд, рассматривая дело, встал на сторону коммерческой компании, прокуратура подала апелляцию, после чего Ульяновский областной суд отменил решение суда первой инстанции. Также суд удовлетворил требование о блокировке приложения.

Политолог Екатерина Шульман в комментарии газете ВЗГЛЯД поясняла, что блокировка iHerb ударит по тем, кто пользуется ресурсом по медицинской необходимости.