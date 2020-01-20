Запрет на другое гражданство для сенаторов внесут в Конституцию

В Конституции пропишут запрет для сенаторов иметь другое гражданство или вид на жительство в другом государстве, сейчас это регулируется федеральным законом, сказал глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

«Данный запрет будет прописан в конституции, сейчас (эта норма) есть в специальном законе», – передает его слова РИА «Новости».

Клишас добавил, что в Совфеде сейчас нет таких сенаторов, так как это запрещено законом «О порядке формирования Совета Федерации», где отмечается, что кандидатом для наделения полномочиями сенатора не может быть человек, имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жительства.

Напомним, в поправках к Конституции предложено также закрепить, что депутатом Госдумы может быть избран гражданин, достигший 21 года и не имеющий иностранного гражданства либо вида на жительство.

В законопроекте, который внес на рассмотрение Госдумы президент Владимир Путин, также предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимость МРОТ от величины прожиточного минимума и новые требования к кандидатам в президенты и депутатам.